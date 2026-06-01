Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane, Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard, Torreilles
Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane, Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard, Torreilles dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane Dimanche 7 juin, 10h00 Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
La visite commencera par vous faire découvrir comment est
cultivée cette algue microscopique. Culture, récolte,
pressage doux, séchage à basse température: autant
d’étapes permettant de transformer la spiruline en or vert
pour votre bien-être.
Christiane et Alain vous promèneront au sein de leurs
installations pour vous expliquer leur savoir-faire.
Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard 66440 Torreilles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 61 82 65 »}]
Visites toute la journée
DR
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