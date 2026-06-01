Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane, Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard, Torreilles

Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane Samedi 6 juin, 11h30 Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Repas à base de spiruline pour découvrir les goûts et bienfaits

Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard 66440 Torreilles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 61 82 65 »}]

Brunch végétal

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