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Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane, Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard, Torreilles

Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane, Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard, Torreilles

Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane, Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard, Torreilles samedi 6 juin 2026.

Lieu : Alg'ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard

Adresse : 66440 Torreilles

Ville : 66440 Torreilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – Alg’ethic la spiruline catalane Samedi 6 juin, 11h30 Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Repas à base de spiruline pour découvrir les goûts et bienfaits

Alg’ethic la spiruline catalane, Route de Sainte-Marie Les Rotes d’Ablard 66440 Torreilles Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie
Brunch végétal

DR

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