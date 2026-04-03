Fermes en Fête – Domaine REY, Domaine Rey, Loubersan

Fermes en Fête – Domaine REY Samedi 6 juin, 10h00 Domaine Rey Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Élevage de porc noir AOP Bigorre et vente directe des plats,

viandes, salaisons et charcuteries issus de la ferme.

10h à 12h Visite guidée dans les parcs de Porc Noir de Bigorre AOP et dégustation.

12h à 13h30-14h Déjeuner fermier au choix : lasagnes de porc noir Bigorre AOP, sauté de porc noir Bigorre AOP et son riz rouge à l’orientale, sauté de porc noir Bigorre AOP patates avec une sauce aux 2 moutardes, parmentier de boudin ou boudin avec sa compotée de pommes – Dessert : une part de tourteau avec 1 boule de glace de productrice.

Domaine Rey 32300 Loubersan Loubersan 32300 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.porcnoir-domainerey.com »}]

Visite avec Nico et Marie à travers les parcs, dégustation et déjeuner fermier à la guinguette (5 plats au choix autour de la viande de la ferme, tourteau et sa boule de glace locale)

DR