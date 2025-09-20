Fermes en Fête – EARL Dournes Espinaco, EARL Dournes Espinaco, 856 route de la Pierre levée, Capdenac

Fermes en Fête – EARL Dournes Espinaco Dimanche 7 juin, 14h00 EARL Dournes Espinaco, 856 route de la Pierre levée Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Visite guidée de la ferme avec questions réponses dégustation des produits (14h à 17h)

EARL Dournes Espinaco, 856 route de la Pierre levée Malirat 46100 Capdenac Capdenac 46100 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cabecous.capdenac@orange.fr »}]

Visite à la ferme

DR