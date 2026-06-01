Fermes en Fête en Haute-Garonne et Occitanie, Chambre d’Agriculture de Toulouse, Toulouse
Fermes en Fête en Haute-Garonne et Occitanie, Chambre d’Agriculture de Toulouse, Toulouse samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête en Haute-Garonne et Occitanie 6 et 7 juin Chambre d’Agriculture de Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/haute-garonne
Chambre d’Agriculture de Toulouse 32 rue de Lisieux 31300 Toulouse Toulouse 31300 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/haute-garonne »}]
Portes ouvertes chez 25 agriculteurs membres du réseau Bienvenue à la ferme Haute-Garonne
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