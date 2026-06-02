Festival Ravensare Jardin Raymond VI Toulouse

Le festival Ravensare #24 se déroule les 27 et 28 juin au Jardin Raymond VI à Toulouse. Depuis plusieurs années, cet événement met à l’honneur la danse à travers une programmation réunissant artistes, compagnies, écoles et associations de différents horizons.

Comment se déroule le festival ?

Chaque journée est organisée autour de deux spectacles. L’après-midi, le public découvre des créations présentées par des danseurs semi-professionnels, des écoles de danse et des compagnies émergentes. Ces représentations permettent de mettre en lumière la diversité des parcours et des approches chorégraphiques.

Le soir, la programmation laisse place à des artistes et compagnies professionnelles proposant des créations abouties et des performances scéniques originales.

Et quels artistes seront présents cette année ?

Cette édition rassemble notamment la Compagnie Okto, la Compagnie Peter Agardi, la Compagnie Christine Delpont, la Livia Philippe Dance Company, la Compagnie Carna, la Compagnie T.I.T.A, ainsi que de nombreuses écoles et structures de formation de la région toulousaine.

Pourquoi ne pas manquer cette édition ?

Ravensare offre l’occasion de découvrir une grande variété d’univers chorégraphiques, de rencontrer des artistes et d’assister à des spectacles accessibles à tous les publics dans un cadre en plein air au cœur de Toulouse. Le festival favorise la découverte artistique, les échanges et le partage autour de la danse.