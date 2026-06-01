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Fermes en Fête – Ferme de Raillette, Ferme de Raillette, Alvignac

Fermes en Fête – Ferme de Raillette, Ferme de Raillette, Alvignac

Fermes en Fête – Ferme de Raillette, Ferme de Raillette, Alvignac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Ferme de Raillette

Adresse : Raillette 46500 Alvignac

Ville : 46500 Alvignac

Département : Lot

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – Ferme de Raillette Samedi 6 juin, 10h30 Ferme de Raillette Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Sur réservation – 07 67 07 04 06 – fermedesalix@gmail.com

◊ Votre escapade débute à 10h30 à la Ferme de
Raillette, à Alvignac. Claire et Odile vous ouvrent leurs
portes et vous invitent à découvrir leur quotidien, entre
élevage et productions fermières : Fromages de brebis, noix
et vins de Rocamadour … avant de partager un apéritif
convivial à la ferme, première étape savoureuse de cette
journée.
◊ À 12h00, place au repas ! Vous prenez la route en direction
de la Ferme de la Borie d’Imbert pour la suite de votre aventure
gourmande. Après la visite de la savonnerie, de la chèvrerie,
de la fromagerie et d’une dégustation gratuite, vous profitez
d’un déjeuner authentique en composant vous-même votre
panier pique-nique avec les produits de la ferme.
◊ À 14h00, il est temps de chausser vos baskets pour une
agréable randonnée à travers les paysages du causse, en
direction de la Ferme des Alix.
◊ Vers 15h00, Rachel vous accueille pour le goûter !
Après la visite des champs de lavande et de la distillerie,
vous terminez cette balade gourmande par une dégustation
de douceurs sucrées,
◊ Et en fin d’après-midi, vous reprenez tranquillement le
chemin à pied vers la Ferme de la Borie d’Imbert

Ferme de Raillette Raillette 46500 Alvignac Alvignac 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « gaec.de.raillette@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:fermedesalix@gmail.com »}]
Itinérance Gourmande autour de Rocamadour

DR

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