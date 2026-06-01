Fermes en Fête – Ferme de Raillette, Ferme de Raillette, Alvignac
Fermes en Fête – Ferme de Raillette, Ferme de Raillette, Alvignac samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Ferme de Raillette Samedi 6 juin, 10h30 Ferme de Raillette Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Sur réservation – 07 67 07 04 06 – fermedesalix@gmail.com
◊ Votre escapade débute à 10h30 à la Ferme de
Raillette, à Alvignac. Claire et Odile vous ouvrent leurs
portes et vous invitent à découvrir leur quotidien, entre
élevage et productions fermières : Fromages de brebis, noix
et vins de Rocamadour … avant de partager un apéritif
convivial à la ferme, première étape savoureuse de cette
journée.
◊ À 12h00, place au repas ! Vous prenez la route en direction
de la Ferme de la Borie d’Imbert pour la suite de votre aventure
gourmande. Après la visite de la savonnerie, de la chèvrerie,
de la fromagerie et d’une dégustation gratuite, vous profitez
d’un déjeuner authentique en composant vous-même votre
panier pique-nique avec les produits de la ferme.
◊ À 14h00, il est temps de chausser vos baskets pour une
agréable randonnée à travers les paysages du causse, en
direction de la Ferme des Alix.
◊ Vers 15h00, Rachel vous accueille pour le goûter !
Après la visite des champs de lavande et de la distillerie,
vous terminez cette balade gourmande par une dégustation
de douceurs sucrées,
◊ Et en fin d’après-midi, vous reprenez tranquillement le
chemin à pied vers la Ferme de la Borie d’Imbert
Ferme de Raillette Raillette 46500 Alvignac Alvignac 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « gaec.de.raillette@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:fermedesalix@gmail.com »}]
Itinérance Gourmande autour de Rocamadour
DR
À voir aussi à Alvignac (Lot)
- Fête de l’abeille Apifolies Alvignac 6 juin 2026
- Nuit des Forets à la Source Salmière Alvignac 19 juin 2026
- Théâtre Les Imagités Les trois mousquetaires Alvignac 12 juillet 2026
- Fête paysanne à la source Salmière Alvignac 15 août 2026
- Concours de Pêche au profit du Téléthon Alvignac 5 septembre 2026