Fermes en Fête – Ferme de Raillette, Ferme de Raillette, Alvignac

Fermes en Fête – Ferme de Raillette Samedi 6 juin, 10h30 Ferme de Raillette Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Sur réservation – 07 67 07 04 06 – fermedesalix@gmail.com

◊ Votre escapade débute à 10h30 à la Ferme de

Raillette, à Alvignac. Claire et Odile vous ouvrent leurs

portes et vous invitent à découvrir leur quotidien, entre

élevage et productions fermières : Fromages de brebis, noix

et vins de Rocamadour … avant de partager un apéritif

convivial à la ferme, première étape savoureuse de cette

journée.

◊ À 12h00, place au repas ! Vous prenez la route en direction

de la Ferme de la Borie d’Imbert pour la suite de votre aventure

gourmande. Après la visite de la savonnerie, de la chèvrerie,

de la fromagerie et d’une dégustation gratuite, vous profitez

d’un déjeuner authentique en composant vous-même votre

panier pique-nique avec les produits de la ferme.

◊ À 14h00, il est temps de chausser vos baskets pour une

agréable randonnée à travers les paysages du causse, en

direction de la Ferme des Alix.

◊ Vers 15h00, Rachel vous accueille pour le goûter !

Après la visite des champs de lavande et de la distillerie,

vous terminez cette balade gourmande par une dégustation

de douceurs sucrées,

◊ Et en fin d’après-midi, vous reprenez tranquillement le

chemin à pied vers la Ferme de la Borie d’Imbert

Ferme de Raillette Raillette 46500 Alvignac Alvignac 46500 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « gaec.de.raillette@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:fermedesalix@gmail.com »}]

Itinérance Gourmande autour de Rocamadour

DR