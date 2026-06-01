Fermes en fête – Ferme de Trencalli, 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse, Castelnau-Rivière-Basse
Fermes en fête – Ferme de Trencalli, 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse, Castelnau-Rivière-Basse dimanche 7 juin 2026.
Fermes en fête – Ferme de Trencalli Dimanche 7 juin, 10h00 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Ferme de Trencalli
Morgane & Stéphane Vitse
3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse
CONTACT : 06 52 04 97 29 – ferme.trencalli@gmail.com
PRODUCTIONS : Produits laitiers , élevage de cervidés, ferme
pédagogique et hébergements insolites . Tyroliennes géantes.
ANIMATIONS : Le dimanche 7 juin de 10h à 18h.
Visite guidée, atelier fabrication de crèmes glacées. Sentier
pédagogique pour découvrir biches, daims et wallabies. L’aprèsmidi,
visite de la maison des hobbits et possibilité de descentes
en tyroliennes géantes. Dégustations, vente de fromages et
crèmes glacées. En fin de journée nourrissage des biches et cerfs.
3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« link »: « mailto:ferme.trencalli@gmail.com »}]
Visite guidée, fabrication de crèmes glacées. Sentier pédagogique, visite de la maison des hobbits, descentes en tyroliennes géantes. Dégustations, vente de produits. Nourrissage des animaux.
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