Fermes en fête – Ferme de Trencalli, 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse, Castelnau-Rivière-Basse

Fermes en fête – Ferme de Trencalli Dimanche 7 juin, 10h00 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ferme de Trencalli

Morgane & Stéphane Vitse

3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse

CONTACT : 06 52 04 97 29 – ferme.trencalli@gmail.com

PRODUCTIONS : Produits laitiers , élevage de cervidés, ferme

pédagogique et hébergements insolites . Tyroliennes géantes.

ANIMATIONS : Le dimanche 7 juin de 10h à 18h.

Visite guidée, atelier fabrication de crèmes glacées. Sentier

pédagogique pour découvrir biches, daims et wallabies. L’aprèsmidi,

visite de la maison des hobbits et possibilité de descentes

en tyroliennes géantes. Dégustations, vente de fromages et

crèmes glacées. En fin de journée nourrissage des biches et cerfs.

3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« link »: « mailto:ferme.trencalli@gmail.com »}]

Visite guidée, fabrication de crèmes glacées. Sentier pédagogique, visite de la maison des hobbits, descentes en tyroliennes géantes. Dégustations, vente de produits. Nourrissage des animaux.