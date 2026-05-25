Rencontres artistiques CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Rencontres artistiques

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rencontres artistiques avec la présence d’une 20aine d’artistes et auteurs qui vous partageront leur savoir faire et leur passion.

Peintres, sculpteurs, photographes, auteurs.

Exposition conviviale et éclectique dans la bonne humeur et le respect de tous.

Entrée libre.

Restauration sur place avec foodtrucks.

Le Castel’bar sera ouvert toute la journée.

Ouvert le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. .

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 48 08 castelbar65@gmail.com

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English :

Artistic encounters with some 20 artists and authors sharing their know-how and passion.

Painters, sculptors, photographers, authors.

A friendly, eclectic exhibition in a spirit of good humor and respect for all.

Free admission.

On-site catering with foodtrucks.

The Castel’bar will be open all day.

L’événement Rencontres artistiques Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65