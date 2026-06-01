Fermes en fête – Ferme de Trencalli, 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse, Castelnau-Rivière-Basse
Fermes en fête – Ferme de Trencalli, 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse, Castelnau-Rivière-Basse dimanche 7 juin 2026.
Fermes en fête – Ferme de Trencalli Dimanche 7 juin, 10h00 3, Trencalli, 65700 Castelnau Rivière Basse Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Ferme de Trencalli
Morgane & Stéphane Vitse
PRODUCTIONS : Produits laitiers , élevage de cervidés, ferme
pédagogique et hébergements insolites . Tyroliennes géantes.
ANIMATIONS : Le dimanche 7 juin de 10h à 18h.
Visite guidée, atelier fabrication de crèmes glacées. Sentier
pédagogique pour découvrir biches, daims et wallabies. L’aprèsmidi,
visite de la maison des hobbits et possibilité de descentes
en tyroliennes géantes. Dégustations, vente de fromages et
crèmes glacées. En fin de journée nourrissage des biches et cerfs.
Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Visite et activités
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