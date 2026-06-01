Fermes en Fête – Ferme de Trencalli, Ferme de Trencalli, Castelnau-Rivière-Basse
Fermes en Fête – Ferme de Trencalli, Ferme de Trencalli, Castelnau-Rivière-Basse dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – Ferme de Trencalli Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme de Trencalli Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite guidée, atelier fabrication de crèmes glacées. Sentier
pédagogique pour découvrir biches, daims et wallabies. L’aprèsmidi,
visite de la maison des hobbits et possibilité de descentes
en tyroliennes géantes. Dégustations, vente de fromages et
crèmes glacées. En fin de journée nourrissage des biches et cerfs.
Ferme de Trencalli 3 Trencalli 65700 Castelnau Rivière Basse Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ferme.trencalli@gmail.com »}]
Visite, dégustation, tyroliennes
DR
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