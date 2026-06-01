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Fermes en Fête – Ferme de Trencalli, Ferme de Trencalli, Castelnau-Rivière-Basse

Fermes en Fête – Ferme de Trencalli, Ferme de Trencalli, Castelnau-Rivière-Basse

Fermes en Fête – Ferme de Trencalli, Ferme de Trencalli, Castelnau-Rivière-Basse dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Ferme de Trencalli

Adresse : 3 Trencalli 65700 Castelnau Rivière Basse

Ville : 65700 Castelnau-Rivière-Basse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Fermes en Fête – Ferme de Trencalli Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme de Trencalli Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée, atelier fabrication de crèmes glacées. Sentier
pédagogique pour découvrir biches, daims et wallabies. L’aprèsmidi,
visite de la maison des hobbits et possibilité de descentes
en tyroliennes géantes. Dégustations, vente de fromages et
crèmes glacées. En fin de journée nourrissage des biches et cerfs.

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Visite, dégustation, tyroliennes

DR

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