Fermes en Fête – La ferme d’Embarran, La ferme d’Embarran, Montaigut-sur-Save

Fermes en Fête – La ferme d’Embarran Dimanche 7 juin, 10h00 La ferme d’Embarran Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite de l’élevage (ovin viande race Lacaune en Label Rouge), vente d’agneau, dégustations de viande d’agneau.

Animation avec démonstration d’un chien de troupeau.

Animation gratuite de volerie l’après-midi : présentation d’entrainement d’oiseaux en vol libre avec 2 buses de Harris.

La ferme d’Embarran 405 route de Daux 31530 Montaigut-sur-Save Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 64 36 43 »}]

Élevage ovin et animations

DR