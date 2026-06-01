Fermes en Fête – La ferme d’Embarran, La ferme d’Embarran, Montaigut-sur-Save
Fermes en Fête – La ferme d’Embarran, La ferme d’Embarran, Montaigut-sur-Save dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – La ferme d’Embarran Dimanche 7 juin, 10h00 La ferme d’Embarran Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite de l’élevage (ovin viande race Lacaune en Label Rouge), vente d’agneau, dégustations de viande d’agneau.
Animation avec démonstration d’un chien de troupeau.
Animation gratuite de volerie l’après-midi : présentation d’entrainement d’oiseaux en vol libre avec 2 buses de Harris.
La ferme d’Embarran 405 route de Daux 31530 Montaigut-sur-Save Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 64 36 43 »}]
Élevage ovin et animations
DR
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