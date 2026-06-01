Fermes en Fête le 6&7 juin à la Coma Llarga, Matemale, Matemale

Fermes en Fête le 6&7 juin à la Coma Llarga 6 et 7 juin Matemale Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Jean-Brice et Laurence vous accueillent à la ferme de La Coma Llarga au coeur de la forêt de Matemale le samedi et le dimanche 6&7 juin lors du week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme !

Les produits de la ferme : Chèvres, brebis, savons et peaux tannés

➡️ AU PROGRAMME :

Samedi 6 juin :

9h30 : Partir pour chercher le troupeau sous le barrage / Retour à la ferme avec le troupeau à travers la forêt (A/R 3km à plat)

Visite commentée de la ferme, démonstration traite à la main et démonstration de chiens de troupeau

12h00 : Repas fermier (Proposé par le GAEC le Dourmidou au restaurant La Chèvre’rit – réserver auprès du Dourmidou : 06 73 98 72 85)

Dimanche 7 juin

Journée transhumance (sur réservation)

(10 personnes maximum)

Départ de la ferme et guidage du troupeau de Matemale à Railleu (10 km; dénivelé positif 200m; dénivelé négatif 400m) / Pause au Col de Creu :

Pique-nique froid proposé par la ferme (10€/personne)

Chiens interdits, prévoir chaussures et vêtements adaptés à la randonnée, ainsi que de l’eau.

Adresse : Route des Angles (RD 52) – 66210 Matemale

Contact : 06 75 54 22 18

Un moment convivial, gourmand et enrichissant, à partager en famille ou entre amis !

VOIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 16 FERMES

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Venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme portes ouvertes fermes bienvenue à la ferme

Coma Llarga