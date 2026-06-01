Fermes en Fête le 6&7 juin au GAEC LE DOURMIDOU, Matemale, Matemale

Fermes en Fête le 6&7 juin au GAEC LE DOURMIDOU Samedi 6 juin, 12h00 Matemale Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Claire, Jean-Pierre, Baptiste et Elsa vous accueillent le samedi 6 juin dans leur ferme au coeur du village de Matemale lors du week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme !

Venez découvrir la ferme, les chèvres et les autres animaux et manger dans le restaurant à la ferme La Chèvre’rit.

Les produits de la ferme : Chèvres & fromage, porcs élevés en plein air, pommes de terre

➡️ AU PROGRAMME :

Samedi 6 juin

12h : Repas fermier au restaurant de la ferme La Chèvre’rit – sur réservation

Après-midi : Visite de la ferme, aller chercher les chèvres aux pré, nourrissage des animaux

18h : Traite

Adresse : 25 RUE DE LA MOULINE 66210 MATEMALE

Contact : 04 68 30 13 55

Un moment convivial, gourmand et enrichissant, à partager en famille ou entre amis !

VOIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 16 FERMES

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Venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme portes ouvertes fermes bienvenue à la ferme

Ferhat Bouda – Le Dourmidou