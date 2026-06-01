Fermes en Fête le 6&7 juin au GAEC LE DOURMIDOU, Matemale, Matemale
Fermes en Fête le 6&7 juin au GAEC LE DOURMIDOU, Matemale, Matemale samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête le 6&7 juin au GAEC LE DOURMIDOU Samedi 6 juin, 12h00 Matemale Pyrénées-Orientales
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Claire, Jean-Pierre, Baptiste et Elsa vous accueillent le samedi 6 juin dans leur ferme au coeur du village de Matemale lors du week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme !
Venez découvrir la ferme, les chèvres et les autres animaux et manger dans le restaurant à la ferme La Chèvre’rit.
Les produits de la ferme : Chèvres & fromage, porcs élevés en plein air, pommes de terre
➡️ AU PROGRAMME :
Samedi 6 juin
12h : Repas fermier au restaurant de la ferme La Chèvre’rit – sur réservation
Après-midi : Visite de la ferme, aller chercher les chèvres aux pré, nourrissage des animaux
18h : Traite
Adresse : 25 RUE DE LA MOULINE 66210 MATEMALE
Contact : 04 68 30 13 55
Un moment convivial, gourmand et enrichissant, à partager en famille ou entre amis !
VOIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 16 FERMES
Matemale Matemale Matemale 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 30 13 55 »}] [{« link »: « https://opusv2-prod.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/267_chambre_dagriculture_-_pyrenees-orientales/FICHIERS/DOCUMENTS_TELECHARGEMENTS/ALIMENTATION___CIRCUITS_DE_PROXIMITE/ACTIVITES_FERMES_EN_FETE_2026.pdf »}]
Venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme portes ouvertes fermes bienvenue à la ferme
Ferhat Bouda – Le Dourmidou
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