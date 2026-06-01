Fermes en Fête – Le Mas de l’Essentiel, Le Mas de l’Essentiel, 25 chemin de la Serre, Villesèque

Fermes en Fête – Le Mas de l’Essentiel 6 et 7 juin Le Mas de l’Essentiel, 25 chemin de la Serre Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Toute la journée (10h à 19h), visite découverte de la ferme (culture de la lavande, découverte de la biodiversité, distillation de l’huile essentielle, visite de la savonnerie artisanale), dégustation de nos produits (bière, vin, sirop, miel)

– A 15h : Démonstration de fabrication de savons artisanaux.

Nous vous accueillons toute l’année au sein de nos ateliers de création de savons, de visites guidées de la ferme et de son rallyegame « Le Mystère du Mas ».

Le Mas de l’Essentiel, 25 chemin de la Serre Trébaïx 46090 Villeseque Villesèque 46090 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@masdelessentiel.fr »}]

Visite à la ferme

DR