Villesèque

Fermes en fête Le Mas de l’essentiel

25 Chem. de la Serre Villesèque Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

A l'occasion de Fermes en fête 2026, Le Mas de l'essentiel vous accueille pour une visite découverte et des dégustations.

A l'occasion de Fermes en fête 2026, Le Mas de l'essentiel vous accueille pour une visite découverte et des dégustations.

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25 Chem. de la Serre Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 79 06 19 32 contact@masdelessentiel.fr

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English :

On the occasion of Fermes en fête 2026, Le Mas de l'essentiel welcomes you for a discovery tour and tastings.

L’événement Fermes en fête Le Mas de l’essentiel Villesèque a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot