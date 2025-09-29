Trail du soleil couchant Villesèque

Trail du soleil couchant

Trébaïx Villesèque Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

8e édition du Trail du Soleil Couchant

8e édition du Trail du Soleil Couchant. Une ambiance sportive et festive, avec soupe offerte à l’arrivée pour tous et boissons pour les coureurs, suivi d’un repas avec animation musicale !

Trébaïx Villesèque 46090 Lot Occitanie

8th edition of the Trail du Soleil Couchant

