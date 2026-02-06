Contes de Clément Bouscarel et Bal Trad’ à la ferme du Tessou Villesèque
Contes de Clément Bouscarel et Bal Trad’ à la ferme du Tessou Villesèque mardi 19 mai 2026.
Contes de Clément Bouscarel et Bal Trad’ à la ferme du Tessou
Route de la Gentillade Villesèque Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Contes de Clément Bouscarel et bal trad animé par Tornarem Dancar, guidé par Fabienne Vilate.
Restauration sur place burgers de la ferme et bières des Acolytes
Contes de Clément Bouscarel et bal trad animé par Tornarem Dancar, guidé par Fabienne Vilate.
Restauration sur place burgers de la ferme et bières des Acolytes.
.
Route de la Gentillade Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 44 12 22 46 ateliersnature@tessou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytelling by Clément Bouscarel and trad dance led by Tornarem Dancar, guided by Fabienne Vilate.
Restauration on site: burgers from the farm and Acolytes beers
L’événement Contes de Clément Bouscarel et Bal Trad’ à la ferme du Tessou Villesèque a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Cahors Vallée du Lot