Fête du Pain Villesèque
Fête du Pain Villesèque dimanche 17 mai 2026.
Fête du Pain
Villesèque Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le Comité des Fêtes organise sa traditionnelle fête du pain.
Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 71 32 09 27
English :
The Comité des Fêtes is organizing its traditional bread festival.
L’événement Fête du Pain Villesèque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CVL Vignoble