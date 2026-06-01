Fermes en fête – Les Confitures de Solange, 100 route du Peyras, Quartier Rimoula, 65710 Campan, Campan
Fermes en fête – Les Confitures de Solange, 100 route du Peyras, Quartier Rimoula, 65710 Campan, Campan dimanche 7 juin 2026.
Fermes en fête – Les Confitures de Solange Dimanche 7 juin, 10h00 100 route du Peyras, Quartier Rimoula, 65710 Campan Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Les Confitures de Solange
Solange Baylac-Troy
100 route du Peyras, Quartier Rimoula, 65710 Campan
CONTACT : 06 72 59 73 83 – lesconfituresdesolange@orange.fr
PRODUCTIONS : Confitures BIO maison avec les fruits cultivés sur
la ferme.
ANIMATIONS : Le dimanche 7 juin de 10h à 18h.
Visite du jardin, atelier du goût et jeux pédagogiques.
Apéritif offert à midi. Repas grillades avec l’association AFDI65,
Vente de crêpes et boissons toute la journée.
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Visite du jardin, atelier du goût et jeux pédagogiques. Apéritif offert à midi. Repas grillades avec l’association AFDI65, Vente de crêpes et boissons toute la journée.
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