Fermes en Fête – Les Confitures de Solange, Les Confitures de Solange, Campan

Fermes en Fête – Les Confitures de Solange Dimanche 7 juin, 10h00 Les Confitures de Solange Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les Confitures de Solange Quartier Rimoula 65710 Campan Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lesconfituresdesolange@orange.fr »}]

Visite du jardin, atelier du goût et jeux pédagogiques. Apéritif offert à midi. Repas grillades avec l’association AFDI65, Vente de crêpes et boissons toute la journée

DR