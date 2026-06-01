Fermes en Fête – Les Confitures de Solange, Les Confitures de Solange, Campan
Fermes en Fête – Les Confitures de Solange, Les Confitures de Solange, Campan dimanche 7 juin 2026.
Fermes en Fête – Les Confitures de Solange Dimanche 7 juin, 10h00 Les Confitures de Solange Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Les Confitures de Solange Quartier Rimoula 65710 Campan Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lesconfituresdesolange@orange.fr »}]
Visite du jardin, atelier du goût et jeux pédagogiques. Apéritif offert à midi. Repas grillades avec l’association AFDI65, Vente de crêpes et boissons toute la journée
DR
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