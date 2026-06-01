Fermes en fête – Les Confitures de Solange, 100 route du Peyras, Quartier Rimoula, 65710 Campan, Campan

Fermes en fête – Les Confitures de Solange Dimanche 7 juin, 10h00 100 route du Peyras, Quartier Rimoula, 65710 Campan Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les Confitures de Solange

Solange Baylac-Troy

PRODUCTIONS : Confitures BIO maison avec les fruits cultivés sur

la ferme.

ANIMATIONS : Le dimanche 7 juin de 10h à 18h.

Visite du jardin, atelier du goût et jeux pédagogiques.

Apéritif offert à midi. Repas grillades avec l’association AFDI65,

Vente de crêpes et boissons toute la journée.

Evénement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

100 route du Peyras, Quartier Rimoula, 65710 Campan Campan Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 59 73 83 »}]

Visite et animations