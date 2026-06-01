Fermes en Fête – Mélisse Délice, Mélisse Délice, Albi

Fermes en Fête – Mélisse Délice Samedi 6 juin, 11h00 Mélisse Délice Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

De 11h à 19h. Vente de produits.

Visites guidées à 11h,

14h et 15h30 : découverte des plantes aromatiques et des abeilles,

dégustation et jeux. A 16h : concert et pause gourmande avec pâtisseries,

fromages, crêpes au miel, et chèvre miel pour le midi ou le goûter.

Mélisse Délice 50 rue Pierre Mourgues 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@melisse-delices.fr »}]

Miels pressés et produits de la ruche, hydromels, plantes aromatiques et médicinales, tisanes et assaisonnements.

DR