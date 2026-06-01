Mélisse Délices vous convie à une journée pleine de saveurs le 6 juin !, Mélisse Délices, Albi

Mélisse Délices vous convie à une journée pleine de saveurs le 6 juin ! Samedi 6 juin, 11h00 Mélisse Délices Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Pascal vous accueille le samedi 6 juin pour vous faire découvrir ses miels pressés, produits de la ruche, hydromels et plantes aromatiques et médicinales, de 11h à 19h. Visites guidées à 11h, 14h et 15h30 : découverte des plantes aromatiques et des abeilles, dégustation et jeux, et à 16h concert et pause gourmande avec pâtisseries, fromages, crêpes au miel, et chèvre miel pour le midi ou le goûter. Vente de produits toute la journée.

Mélisse Délices albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Miels, plantes et concert : une journée qui sent bon le printemps portes ouvertes bio