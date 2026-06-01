Visite libre du Jardin du palais de la Berbie, Jardin du palais de la Berbie, Albi

Visite libre du Jardin du palais de la Berbie 5 – 7 juin Jardin du palais de la Berbie Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ancienne place d’armes créée au XVIIᵉ siècle, ce lieu a été transformé en jardin à la française au début du XIXᵉ siècle, avec l’aménagement d’élégants parterres de buis.

Situé au cœur de la cité épiscopale d’Albi, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, le jardin est dominé par un chemin de ronde offrant une vue remarquable sur le Tarn, au sein de l’enceinte du musée Toulouse-Lautrec.

Jardin du palais de la Berbie Place Sainte Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 49 15 40 https://albi.fr/ Parking de la Cathédrale Bondidou.

Ancienne place d’armes créée au XVIIᵉ siècle, ce lieu a été transformé en jardin à la française au début du XIXᵉ siècle, avec l’aménagement d’élégants parterres de buis.

© Ville d’Albi