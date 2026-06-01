Visite libre du parc Rochegude, Hôtel et parc de Rochegude, Albi
Visite libre du parc Rochegude, Hôtel et parc de Rochegude, Albi vendredi 5 juin 2026.
Visite libre du parc Rochegude 5 – 7 juin Hôtel et parc de Rochegude Tarn
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Visite libre du jardin. Une signalétique permet d’identifier de nombreuses plantes : arbres, arbustes, rosiers, pivoines et vivaces.
Hôtel et parc de Rochegude 28 Rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563491540 http://www.mairie-albi.fr Au cœur de la cité épiscopale, parc public paysager de 3,7 hectares du XIXe siècle, rassemblant des merveilles naturelles : arbres centenaires majestueux, ruisseau, bassin, pelouses verdoyantes. L’hôtel du XVIIIe siècle, orné d’un jardin classique de buis retrace toute l’histoire de ce parc légué à la ville par l’amiral de Rochegude. boulevard Carnot
Visite libre du jardin. Une signalétique permet d’identifier de nombreuses plantes : arbres, arbustes, rosiers, pivoines et vivaces.
©Ville d’Albi
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