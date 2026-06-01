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Visite libre du parc Rochegude, Hôtel et parc de Rochegude, Albi

Visite libre du parc Rochegude, Hôtel et parc de Rochegude, Albi

Visite libre du parc Rochegude, Hôtel et parc de Rochegude, Albi vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Hôtel et parc de Rochegude

Adresse : 28 Rue Rochegude, 81000 Albi

Ville : 81000 Albi

Département : Tarn

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit.

Visite libre du parc Rochegude 5 – 7 juin Hôtel et parc de Rochegude Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T08:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Visite libre du jardin. Une signalétique permet d’identifier de nombreuses plantes : arbres, arbustes, rosiers, pivoines et vivaces.

Hôtel et parc de Rochegude 28 Rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0563491540 http://www.mairie-albi.fr Au cœur de la cité épiscopale, parc public paysager de 3,7 hectares du XIXe siècle, rassemblant des merveilles naturelles : arbres centenaires majestueux, ruisseau, bassin, pelouses verdoyantes. L’hôtel du XVIIIe siècle, orné d’un jardin classique de buis retrace toute l’histoire de ce parc légué à la ville par l’amiral de Rochegude. boulevard Carnot
Visite libre du jardin. Une signalétique permet d’identifier de nombreuses plantes : arbres, arbustes, rosiers, pivoines et vivaces.

©Ville d’Albi

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