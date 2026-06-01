Journée Portes Ouvertes, Habitat des Jeunes en Albigeois, Albi

Journée Portes Ouvertes Samedi 6 juin, 09h00 Habitat des Jeunes en Albigeois Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Cet événement, ouvert à toutes et tous, constitue une opportunité privilégiée pour découvrir notre structure, nos missions et les solutions que nous proposons en matière de logement et d’accompagnement des jeunes.

Au programme de la matinée :

Présentation de notre offre de services : dispositifs d’hébergement, accompagnement socio-professionnel, actions collectives, etc.

Visite des espaces de vie : découverte de la résidence et visite d’un logement témoin

Rencontres et échanges avec l’équipe professionnelle de la Résidence Habitat Jeunes et de a Boutique Logement Jeunes, à votre écoute pour répondre à vos questions

Que vous soyez jeune en recherche de logement, parent, partenaire ou simplement curieux de mieux connaître nos actions, nous serons ravis de vous accueillir et d’échanger avec vous dans un cadre convivial.

Habitat des Jeunes en Albigeois 50 rue croix verte 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 46 56 91 48 »}, {« type »: « email », « value »: « boutiquelogement@habitat-jeunes-albi.fr »}]

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