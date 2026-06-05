Fermes en fête Saint-Sauveur-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu
Fermes en fête Saint-Sauveur-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu dimanche 14 juin 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Fermes en fête
Saint-Sauveur-de-Flée 1736, route de la ceriselaie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Fermes en fête revient en Anjou bleu pour sa 6e édition! Rendez-vous le samedi 14 juin 2026 dès 9h à Saint-Sauveur-de-Flée.
Un programme chargé vous attend
– Rando fermes de 7 ou 14 km
– Moiss Batt Cross
– Balade en calèche
– Démonstration de chien de troupeau
– Moiss’Batt’Cross
– Chevaux percherons
– Et bien sûr, un cochon grillé pour vous restaurer sur place !
Repas et rando sur réservation
Un événement à vivre en famille ou entre amis, entre nature, terroir et sensations ! .
Saint-Sauveur-de-Flée 1736, route de la ceriselaie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 31 65 19
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English :
Fermes en fête returns to Anjou bleu for its 6th edition! See you on Saturday June 14, 2026 from 9am at Saint-Sauveur-de-Flée.
L’événement Fermes en fête Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Anjou bleu
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