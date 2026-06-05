Fermes en fête Saint-Sauveur-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Fermes en fête

Saint-Sauveur-de-Flée 1736, route de la ceriselaie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Fermes en fête revient en Anjou bleu pour sa 6e édition! Rendez-vous le samedi 14 juin 2026 dès 9h à Saint-Sauveur-de-Flée.

Un programme chargé vous attend

– Rando fermes de 7 ou 14 km

– Moiss Batt Cross

– Balade en calèche

– Démonstration de chien de troupeau

– Moiss’Batt’Cross

– Chevaux percherons

– Et bien sûr, un cochon grillé pour vous restaurer sur place !

Repas et rando sur réservation

Un événement à vivre en famille ou entre amis, entre nature, terroir et sensations ! .

Saint-Sauveur-de-Flée 1736, route de la ceriselaie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 31 65 19

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English :

Fermes en fête returns to Anjou bleu for its 6th edition! See you on Saturday June 14, 2026 from 9am at Saint-Sauveur-de-Flée.

L’événement Fermes en fête Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Anjou bleu