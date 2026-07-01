Fermeture de la Cour des Myrtilles, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Fermeture de la Cour des Myrtilles Vendredi 31 juillet, 18h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:30:00+02:00

Dernière soirée avant la pause estivale !

Rendez-vous le vendredi 31 juillet pour profiter une dernière fois de La Cour des Myrtilles avant notre fermeture d’été.

Venez partager un verre au bar, savourer les délicieux plats de Camion Paillette, et profiter de l’ambiance de la cour pour clôturer la saison en beauté.

Nous fermerons ensuite nos portes pour les vacances et aurons le plaisir de vous retrouver à partir du 25 août.

On vous attend nombreux·ses pour cette dernière soirée !

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1410264217597042/ »}]

Dernière soirée avant la pause estivale ! Cour des Myrtilles Fête