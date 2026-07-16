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Restitution publique de la master class Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine

samedi 12 septembre 2026 · Espace 1789 · Saint-Ouen-sur-Seine

Restitution publique de la master class Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Espace 1789
Adresse
2 rue Alexandre Bachelet
Ville
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Élèves danseurs Jazz de la Classe préparatoire à l’enseignement supérieur

Les élèves du cursus Jazz du département Danse se produisent sur scène suite à la master class avec le chorégraphe Hofesh Shechter
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T15:30:00+02:00

Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet  93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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