Restitution publique de la master class Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Élèves danseurs Jazz de la Classe préparatoire à l’enseignement supérieur

Les élèves du cursus Jazz du département Danse se produisent sur scène suite à la master class avec le chorégraphe Hofesh Shechter

Le samedi 12 septembre 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T15:30:00+02:00

Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

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