AGENDA · Saint-Ouen-sur-Seine
Restitution publique de la master class Hofesh Shechter Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine
samedi 12 septembre 2026 · Espace 1789 · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Élèves danseurs Jazz de la Classe préparatoire à l’enseignement supérieur
Les élèves du cursus Jazz du département Danse se produisent sur scène suite à la master class avec le chorégraphe Hofesh Shechter
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T15:30:00+02:00
Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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