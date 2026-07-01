Fermeture estivale, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
samedi 1 août 2026 · Mains d'Œuvres · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Fermeture estivale 1 – 24 août Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T10:30:00+02:00 – 2026-08-24T20:00:00+02:00
Mains d’Œuvres prend une pause estivale du 1er au 25 août !
Nous serons ravi·es de vous retrouver à partir du 25 août pour une nouvelle saison.
À noter : les studios de musique seront quant à eux fermés du 1er au 31 août.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été et avons hâte de vous retrouver à la rentrée !
Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Mains d’Œuvres prend une pause du 1er au 25 août Fermeture du lieu
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