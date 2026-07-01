Fermeture estivale, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Fermeture estivale 1 – 24 août Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T10:00:00+02:00 – 2026-08-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T10:30:00+02:00 – 2026-08-24T20:00:00+02:00

Mains d’Œuvres prend une pause estivale du 1er au 25 août !

Nous serons ravi·es de vous retrouver à partir du 25 août pour une nouvelle saison.

À noter : les studios de musique seront quant à eux fermés du 1er au 31 août.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été et avons hâte de vous retrouver à la rentrée !

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Mains d’Œuvres prend une pause du 1er au 25 août Fermeture du lieu