Fermez les yeux…et jouez à cache-cache avec les oeuvres, Musée des Moulages, Lyon

Informations pratiques

Fermez les yeux…et jouez à cache-cache avec les oeuvres 19 et 20 septembre Musée des Moulages Métropole de Lyon

entrée libre dans la limite des places disponibles (8 binômes maximum à la fois)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous proposons un jeu en binôme qui vous fera découvrir les œuvres autrement.

Le principe est simple : Mettez un bandeau sur les yeux. Votre binôme vous décrira un moulage pendant que vous explorez avec les mains sa reproduction à taille réduite. Ensuite, vous sortez de la pièce, vous écrivez tout ce dont vous vous rappelez de l’œuvre touchée et vous devez la retrouver dans la salle d’exposition.

Au-delà d’une approche ludique, ce jeu inaugure notre projet de médiation pour les personnes déficientes visuelles et propose un accès sensoriel à notre collection.

Nous espérons que vous vous laisserez tenter par cette expérience !

Musée des Moulages 87, cours Gambetta, 69003 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 63 https://www.univ-lyon2.fr/universite/mumo https://www.facebook.com/museedesmoulages/ Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le Musée des Moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement. Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est aujourd’hui également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 moulages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reﬂet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au XIXe siècle. Une sélection de 200 moulages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique.

Nous vous proposons un jeu en binôme qui vous fera découvrir les œuvres autrement.

© Eva Recouvrot