FERMIER JUNIOR D’UN JOUR Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne
FERMIER JUNIOR D’UN JOUR Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne vendredi 24 avril 2026.
Ramonville-Saint-Agne
FERMIER JUNIOR D’UN JOUR
Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Venez découvrir une partie du métier de soigneur animalier en ferme pédagogique
Pendant les vacances scolaires, les enfants entre 6 et 11 ans pourront venir en petit groupe passer une après midi à la ferme en compagnie d’une soigneuse pour découvrir une partie du métier. Au programme la préparation et la distribution du goûter des lapines, des poules et des cochons vietnamiens puis le nettoyage de l’enclos des lapines. 40 .
Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and discover part of the job of animal caretaker on an educational farm
L’événement FERMIER JUNIOR D’UN JOUR Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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