Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FERMIER JUNIOR D’UN JOUR Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne

FERMIER JUNIOR D’UN JOUR Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne

FERMIER JUNIOR D’UN JOUR Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Ramonville-Saint-Agne vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne,

Adresse : Chemin de Mange Pommes

Ville : 31520 Ramonville-Saint-Agne

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 40 40 40 Tarif enfant

Ramonville-Saint-Agne

FERMIER JUNIOR D’UN JOUR

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Venez découvrir une partie du métier de soigneur animalier en ferme pédagogique
Pendant les vacances scolaires, les enfants entre 6 et 11 ans pourront venir en petit groupe passer une après midi à la ferme en compagnie d’une soigneuse pour découvrir une partie du métier. Au programme la préparation et la distribution du goûter des lapines, des poules et des cochons vietnamiens puis le nettoyage de l’enclos des lapines. 40  .

Ferme de Cinquante Chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville-Saint-Agne, Chemin de Mange Pommes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover part of the job of animal caretaker on an educational farm

L’événement FERMIER JUNIOR D’UN JOUR Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)