Fernet-Branca, les secrets des caves, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis

Informations pratiques

Fernet-Branca, les secrets des caves 19 et 20 septembre Fondation Fernet-Branca Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée des anciennes caves de la distillerie Fernet-Branca

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire : les anciennes caves de la distillerie Fernet-Branca.

Fondée au début du XXe siècle, cette distillerie a longtemps été le théâtre de la fabrication d’un élixir aux vertus légendaires, mêlant plantes, épices et savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. Aujourd’hui reconverti en site culturel, ce lieu conserve pourtant les traces vivantes de son passé industriel : voûtes de pierre, alambics d’époque, et cuves imposantes.

Le temps d’une visite commentée, laissez-vous guider dans les entrailles de ce patrimoine industriel unique en Alsace. Vous découvrirez les secrets de fabrication du Fernet-Branca, l’histoire de la famille Branca et l’aventure humaine qui a fait vivre ces caves pendant plus d’un siècle.

Une plongée fascinante entre patrimoine, mémoire ouvrière et architecture industrielle, à ne pas manquer ! Un patrimoine industriel et artistique exceptionnel au cœur de Saint-Louis.

Fondation Fernet-Branca 2 rue du Ballon 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est 0389691077 https://www.fondationfernet-branca.org/ La Fondation Fernet-Branca, installée dans une ancienne distillerie du digestif Fernet-Branca, est dédiée depuis 2004 à des expositions d’art contemporain. En décembre 2011, l’espace a acquis le statut de fondation reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission de promouvoir l’art contemporain à travers un rayonnement trinational et de rendre l’art contemporain accessible à un large public. Pour ce faire, elle organise et présente des expositions d’œuvres individuelles, collectives ou thématiques. Elle développe également des politiques d’accès à l’art pour le jeune public et le grand public, en mettant en place des actions d’initiation à l’art, des ateliers pédagogiques et des conférences didactiques à finalité éducative. Le tout dans un bâtiment de près de 1500m² dédié aux expositions. La Fondation Fernet-Branca accueille des artistes locaux et internationaux, et son influence s’étend au-delà des frontières de la région. 15–20 minutes en taxi ou Uber depuis la Messe Basel

Liaison directe en transports en commun depuis Bâle :

bus 604 depuis Schifflände (direction Saint-Louis, Professeur Coste)

tram 3 depuis Bâle SBB (direction St-Louis, Gare de Saint-Louis)

Environ 10 minutes depuis l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Parking disponible à proximité

Visite guidée des anciennes caves de la distillerie Fernet-Branca

©Abdelghani Mohsein