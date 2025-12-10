Fest Noz Place de la Gare Roscoff

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère

L’association Ar Boutou Nevez organise un Fest Noz avec la participation de plusieurs groupes.

Buvette et gâteaux sur place.   .

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 82 30 05 36 

