Fest Noz Place de la Gare Roscoff

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère
Début : 2026-03-28 21:00:00
2026-03-28
L’association Ar Boutou Nevez organise un Fest Noz avec la participation de plusieurs groupes.
Buvette et gâteaux sur place. .
Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 82 30 05 36
