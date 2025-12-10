Fest Noz Place de la Gare Roscoff

Fest Noz

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Ar Boutou Nevez organise un Fest Noz avec la participation de plusieurs groupes.

Buvette et gâteaux sur place. .

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 82 30 05 36

English :

L’événement Fest Noz Roscoff a été mis à jour le 2025-12-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX