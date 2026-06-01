Puy-l’Évêque

Festayre puy-l’évêquoise #3

Place de la Truffière Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête conviviale à Puy-l’Évêque avec repas, animations pour les enfants, animations adultes et ambiance musicale.

Fête conviviale à Puy-l’Évêque avec repas, animations pour les enfants, animations adultes et ambiance musicale.

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Place de la Truffière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 89 73 28 10

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English :

A friendly party in Puy-l?Évêque with a meal, entertainment for children, adult entertainment and a musical atmosphere.

L’événement Festayre puy-l’évêquoise #3 Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CVL Vignoble