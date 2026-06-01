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Festayre puy-l’évêquoise #3 Puy-l’Évêque

Festayre puy-l’évêquoise #3 Puy-l’Évêque

Festayre puy-l’évêquoise #3 Puy-l’Évêque samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place de la Truffière

Ville : 46700 Puy-l'Évêque

Département : Lot

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 20 20 Général

Puy-l’Évêque

Festayre puy-l’évêquoise #3

Place de la Truffière Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Fête conviviale à Puy-l’Évêque avec repas, animations pour les enfants, animations adultes et ambiance musicale.

Fête conviviale à Puy-l’Évêque avec repas, animations pour les enfants, animations adultes et ambiance musicale.

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Place de la Truffière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 89 73 28 10 

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English :

A friendly party in Puy-l?Évêque with a meal, entertainment for children, adult entertainment and a musical atmosphere.

L’événement Festayre puy-l’évêquoise #3 Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CVL Vignoble

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