Festayre puy-l’évêquoise #3 Puy-l’Évêque
Festayre puy-l’évêquoise #3 Puy-l’Évêque samedi 13 juin 2026.
Puy-l’Évêque
Festayre puy-l’évêquoise #3
Place de la Truffière Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête conviviale à Puy-l’Évêque avec repas, animations pour les enfants, animations adultes et ambiance musicale.
Fête conviviale à Puy-l’Évêque avec repas, animations pour les enfants, animations adultes et ambiance musicale.
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Place de la Truffière Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 89 73 28 10
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English :
A friendly party in Puy-l?Évêque with a meal, entertainment for children, adult entertainment and a musical atmosphere.
L’événement Festayre puy-l’évêquoise #3 Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CVL Vignoble
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