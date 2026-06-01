Fête de la musique au restaurant D’un Goût à Lot Puy-l’Évêque dimanche 21 juin 2026.

Puy-l’Évêque

Fête de la musique au restaurant D’un Goût à Lot

24 grand rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 29 – 29 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

A l'occasion de la fête de la musique, le restaurant D'un Goût à Lot vous a concocté une soirée spéciale.

A l'occasion de la fête de la musique, le restaurant D'un Goût à Lot vous a concocté une soirée spéciale.

.

24 grand rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 9 72 11 93 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the fête de la musique, the restaurant D'un Goût à Lot has concocted a special evening for you.

L’événement Fête de la musique au restaurant D’un Goût à Lot Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cahors Vallée du Lot