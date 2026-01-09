Festi’ Soupe concours amateur de la meilleure soupe Châtillon-sur-Loire

Festi’ Soupe concours amateur de la meilleure soupe

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Le 7 novembre, Les Locaux s’Motivent organisent Festi’Soupe au Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire, un concours gourmand dédié à la meilleure soupe maison. Chaque participant propose sa recette originale, qu’elle soit traditionnelle, épicée ou surprenante, pour tenter de remporter le titre. Le public, invité à déguster et voter, participe activement à cette soirée chaleureuse et conviviale. Saveurs automnales, créativité culinaire et esprit de partage rythment cet événement où la bonne humeur est au rendez-vous. L’occasion idéale de savourer des soupes variées, échanger des idées de recettes et célébrer la cuisine maison. Un rendez-vous parfait pour petits et grands autour du plaisir simple des saveurs de saison. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 59 09 28 leslocaux45360@gmail.com

English :

The association Les locaux s’motivent de Châtillon-sur-Loire is organizing a festi’ Soupe on October 19 from 6 pm at the Espace Culturel in Châtillon-sur-Loire. For further information: 06 76 59 09 28, 06 31 62 93 28 and leslocaux45360@gmail.com

