Festi’Aspire Saumur

Festi’Aspire

270 rue du Clos Bonnet Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 01:00:00

2026-06-06

Aspire organise une grande fête !

Ouvert à tous, cet événement promet une soirée riche en animations et en musique.

Au programme démonstration de danse Hip Hop, Swing, concerts variés et ambiance dansante assurée par un DJ.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 juin 2026 de 16h30 à 1h. .

270 rue du Clos Bonnet Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 74 00

English :

Aspire throws a party!

