Festi’Aubagne Partenaires particuliers Théâtre Comœdia Aubagne

Jeudi 26 mars 2026 à partir de 20h30. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-26 20:30:00

Dans un tourbillon de rires, de quiproquos et de vérités inattendues, Partenaires Particuliers nous plonge dans l’intimité d’un trio aussi improbable qu’attachant.

Entre amitiés déjantées, non-dits et révélations explosives, cette comédie moderne brise les conventions avec humour et tendresse. Florian, Charlotte et Catoche vont apprendre que l’amour et l’amitié ne suivent jamais un chemin tout tracé… L’arrivée de Joe, un nouveau voisin aussi séduisant que mystérieux, vient ajouter du piment à la situation. Son charme fait tourner la tête des trois amis et crée de nouvelles tensions et malentendus au sein du groupe. Suzanne, la mère de Florian, joue également un rôle clé dans l’histoire. Elle incarne à la fois la figure maternelle bienveillante et la critique acerbe, naviguant entre acceptation et incompréhension face aux choix de son fils. Une pièce rythmée et surprenante où chaque réplique fait mouche, portée par des personnages aussi excentriques qu’émouvants.

Une pièce de Patrick Hernandez et Annabelle Milot.

Avec Séverine Ferrer, Alex Goude, Laurent Maistret, Isabelle Tanakil et Kim Schwarck.

Samedi 25 octobre 20h 25€ et 30€ Durée 1 h30

dans le cadre du Off du Comedy Fest’



Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

In a whirlwind of laughter, misunderstandings and unexpected truths, Partenaires Particuliers plunges us into the intimacy of a trio as unlikely as they are endearing.

