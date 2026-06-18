Festi’CLAJ Les Sapins de l’Amitié Métabief

Métabief

Festi’CLAJ

Les Sapins de l’Amitié 1 Rue du Télésiège Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Viens fêter le début de l’été et des vacances autour de multiples activités !

14h à 17h Biathlon en partenariat avec l’ESI

Jeux extérieurs, jeux de piste, spectacle familial à 15h suivi d’un atelier marionnette

spectacle et atelier animés par Les Abougazelles

18h30 Apéro Saxo animé par Gilles

21h DJ Roro

Buvette et restauration dès 12h .

Les Sapins de l’Amitié 1 Rue du Télésiège Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 26 claj.metabief@gmail.com

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English : Festi’CLAJ

L’événement Festi’CLAJ Métabief a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS