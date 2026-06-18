Festi’CLAJ Les Sapins de l’Amitié Métabief
Festi’CLAJ Les Sapins de l’Amitié Métabief samedi 4 juillet 2026.
Métabief
Festi’CLAJ
Les Sapins de l’Amitié 1 Rue du Télésiège Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Viens fêter le début de l’été et des vacances autour de multiples activités !
14h à 17h Biathlon en partenariat avec l’ESI
Jeux extérieurs, jeux de piste, spectacle familial à 15h suivi d’un atelier marionnette
spectacle et atelier animés par Les Abougazelles
18h30 Apéro Saxo animé par Gilles
21h DJ Roro
Buvette et restauration dès 12h .
Les Sapins de l’Amitié 1 Rue du Télésiège Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 26 claj.metabief@gmail.com
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English : Festi’CLAJ
L’événement Festi’CLAJ Métabief a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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