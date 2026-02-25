Festicourts Rue du stade Bellevigne-les-Châteaux

Festicourts

Rue du stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Vous êtes conviés à la 4ème édition du festival de courts-métrages Festicourts à Brézé !

Programmation non communiquée à ce jour.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 14 mars 2026 à partir de 20h. .

Rue du stade Brézé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 32 43 41 29 festi.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’re invited to the 4th edition of the Festicourts short film festival in Brézé!

L’événement Festicourts Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-02-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME