FESTI’GARE Avenue de la Gare Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Peyre en Aubrac

FESTI’GARE

Avenue de la Gare Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Avis aux passionnés de mécanique ! Le parking de la gare d’Aumont-Aubrac accueille le rassemblement Festi’Gare le samedi 18 juillet 2026. Au programme exposition de voitures et motos, déjeuners et repas du terroir (tripes, aligot-jarret de porc), ouverture de la boutique et grand festival musical en soirée.

La place de la gare s’anime le samedi 18 juillet 2026 à l’occasion du grand rassemblement Festi’Gare, l’événement incontournable pour tous les passionnés de belles mécaniques. Que vous soyez amateur de voitures anciennes, de sport, de motos ou de pick-up, ce rendez-vous accueille tous les types de véhicules dans une ambiance particulièrement conviviale.

Dès le matin, les festivités débutent avec l’arrivée des véhicules d’exposition et un traditionnel déjeuner aux tripes. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront admirer l’exposition mécanique, profiter de la buvette sur place et découvrir la boutique ouverte pour l’occasion. À l’heure du déjeuner, un repas du terroir sans réservation mettant à l’honneur un jarret de porc accompagné d’aligot sera proposé.

En soirée, place au festival à partir de 19h30 ! L’ambiance montera d’un cran avec un grand rendez-vous musical animé par le groupe Lozérien et un repas concocté par Le Granitik. Une entrée payante pour le festival du soir donne droit à une consommation offerte ainsi qu’à un gobelet souvenir. .

Avenue de la Gare Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 32 09 95 52

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English :

Calling all car and motorcycle enthusiasts! The parking lot at the Aumont-Aubrac train station will host the Festi’Gare event on Saturday, July 18, 2026. On the agenda: a car and motorcycle exhibition, lunch and local specialties (tripe, aligot with pork shank), the shop will be open, and a big music festival in the evening.

L’événement FESTI’GARE Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien