SPECTACLE MUSICO-THÉÂTRAL EL CAMINO Place du Foirail Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Peyre en Aubrac

SPECTACLE MUSICO-THÉÂTRAL EL CAMINO

Place du Foirail Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 1 – 1 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Laissez-vous embarquer par le spectacle musico-théâtral EL CAMINO , présenté par la Cie Fusibles & Dentelles à Aumont-Aubrac. Une création originale à découvrir en plein air, mêlant notes de guitare et récits de voyage, pour une parenthèse artistique unique au cœur du jardin public. Entrée libre.

La Compagnie Fusibles & Dentelles vous donne rendez-vous le samedi 18 juillet à 17h30 pour découvrir sa toute nouvelle création EL CAMINO . Ce spectacle musico-théâtral captivant s’installe dans le cadre verdoyant de l’amphithéâtre du jardin public d’Aumont-Aubrac (Peyre en Aubrac).

À travers une mise en scène mêlant intimement comédie et musique en live, EL CAMINO évoque l’aventure, les rencontres et la poésie des chemins. Porté par un duo complice — un musicien et sa guitare face à une voyageuse au sac à dos —, ce spectacle invite le public à s’évader le temps d’une représentation vibrante et chaleureuse.

Un événement culturel idéal à partager en famille ou entre amis, soutenu par la commune de Peyre en Aubrac, l’Association des Commerçants et Artisans d’Aumont-Aubrac et l’Office de Tourisme Aubrac Lozérien. .

Place du Foirail Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie

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English :

Let yourself be swept away by the musical theater production EL CAMINO, presented by the Fusibles & Dentelles theater company in Aumont-Aubrac. An original production to enjoy outdoors, blending guitar music and travel stories for a unique artistic interlude in the heart of the public garden. Free admission.

L’événement SPECTACLE MUSICO-THÉÂTRAL EL CAMINO Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien