SORTIE PÊCHE AUX ÉCREVISSES Peyre en Aubrac
SORTIE PÊCHE AUX ÉCREVISSES Peyre en Aubrac vendredi 17 juillet 2026.
Peyre en Aubrac
SORTIE PÊCHE AUX ÉCREVISSES
Rue du Prieuré Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Pêche des écrevisses de Californie, pêche simple et ludique idéale pour la famille. Le guide de pêche qui vous accompagne met à disposition le matériel et un permis de pêche temporaire. Vous ramenez votre pêche pour les déguster à la maison. Prévoir casquettes, eau et goûter, seaux ou glacière pour ramener vos écrevisses. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Rendez-vous directement à Rimeize au parking qui est en face de la mairie. .
Rue du Prieuré Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 aumont@aubrac-lozere.com
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English :
L’événement SORTIE PÊCHE AUX ÉCREVISSES Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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