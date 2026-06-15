Peyre en Aubrac

SORTIE PÊCHE AUX ÉCREVISSES

Rue du Prieuré Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Pêche des écrevisses de Californie, pêche simple et ludique idéale pour la famille. Le guide de pêche qui vous accompagne met à disposition le matériel et un permis de pêche temporaire. Vous ramenez votre pêche pour les déguster à la maison. Prévoir casquettes, eau et goûter, seaux ou glacière pour ramener vos écrevisses. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Rendez-vous directement à Rimeize au parking qui est en face de la mairie. .

Rue du Prieuré Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 aumont@aubrac-lozere.com

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English :

L’événement SORTIE PÊCHE AUX ÉCREVISSES Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien