Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et ciné plein-air Saint-Claude
mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et ciné plein-air
Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 23:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Animations sportives et ciné plein-air
Mercredi 8 juillet
Programme
– De 10h à 12h Au stade de Serger
Course d’orientation
– Dès 16h Animations quartiers d’été aux Avignonnets
Les Avignonnets s’animent avec La Fraternelle, le CPIE, les Jardins partagés, le centre social et le Parc Naturel Régional.
Profitez d’animations pour tous·tes jeux en plein air, ateliers créatifs, goûter nature et animations santé.
Retrouvez aussi les expositions de la jeunesse sanclaudienne autour du sport et de la danse, ainsi que les ateliers La Danse des Crayons
avec HSH CREW.
– Dès 16h à 20h Au Gymnase des Avignonnets
Initiation
Aïkido dès 16h
Prolé Escrime dès 18h
Taï Chi dès 19h
– Dès 22h Ecole des Avignonnets
Ciné Plein-air Le robot sauvage Durée 1h42
Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportif. Ouvert et accessible à tous·tes .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et ciné plein-air
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et ciné plein-air Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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