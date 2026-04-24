Informations pratiques

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et ciné plein-air

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 23:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Animations sportives et ciné plein-air

Mercredi 8 juillet

Programme

– De 10h à 12h Au stade de Serger

Course d’orientation

– Dès 16h Animations quartiers d’été aux Avignonnets

Les Avignonnets s’animent avec La Fraternelle, le CPIE, les Jardins partagés, le centre social et le Parc Naturel Régional.

Profitez d’animations pour tous·tes jeux en plein air, ateliers créatifs, goûter nature et animations santé.

Retrouvez aussi les expositions de la jeunesse sanclaudienne autour du sport et de la danse, ainsi que les ateliers La Danse des Crayons

avec HSH CREW.

– Dès 16h à 20h Au Gymnase des Avignonnets

Initiation

Aïkido dès 16h

Prolé Escrime dès 18h

Taï Chi dès 19h

– Dès 22h Ecole des Avignonnets

Ciné Plein-air Le robot sauvage Durée 1h42

Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportif. Ouvert et accessible à tous·tes .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et ciné plein-air

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et ciné plein-air Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE