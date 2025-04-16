Festi’Juillet Saint-Claude Escalade Tchoukball Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Escalade Tchoukball Saint-Claude mardi 7 juillet 2026.
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Escalade Tchoukball
Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Escalade Tchoukball
Mardi 7 juillet de 10h à 12h
Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportifs. Ouvert et accessible à tous·tes. Inscription conseillée.
Escalade Palais des Sports
Tchoukball City stade de Chabot .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude Escalade Tchoukball
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Escalade Tchoukball Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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