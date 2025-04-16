Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Escalade Tchoukball

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Escalade Tchoukball

Mardi 7 juillet de 10h à 12h

Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportifs. Ouvert et accessible à tous·tes. Inscription conseillée.

Escalade Palais des Sports

Tchoukball City stade de Chabot .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Escalade Tchoukball

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Escalade Tchoukball Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE