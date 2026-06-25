Festi’Juillet Saint-Claude Faubourg plage Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Faubourg plage Saint-Claude lundi 6 juillet 2026.
Saint-Claude
Festi’Juillet Saint-Claude Faubourg plage
Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-06 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Faubourg plage
Lundi 6 juillet de 17h à 20h
Animations en bord de Bienne avec La Fraternelle, le CPIE et le centre social grands jeux en plein air, ateliers manuels, vélo smoothie
et animations autour de la santé ! Au programme également ultimate, slackline avec le CAF, pétanque, stand du Parc Naturel Régional et buvette. .
Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr
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English : Festi’Juillet Saint-Claude Faubourg plage
L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Faubourg plage Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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