Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Faubourg plage

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-06 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Faubourg plage

Lundi 6 juillet de 17h à 20h

Animations en bord de Bienne avec La Fraternelle, le CPIE et le centre social grands jeux en plein air, ateliers manuels, vélo smoothie

et animations autour de la santé ! Au programme également ultimate, slackline avec le CAF, pétanque, stand du Parc Naturel Régional et buvette. .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Faubourg plage

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Faubourg plage Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE