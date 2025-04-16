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Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert Saint-Claude jeudi 9 juillet 2026.

Ville
39200 Saint-Claude
Département
Jura
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Animations sportives et concert

Jeudi 9 juillet

Programme

De 10h à 12h Parc Duparchy
Initiation rollers
Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportif. Ouvert et accessible à tous·tes

– 14 à 17h Animation vélo Bike park Pré Saint-Sauveur
Par l’ICAPS Ouvert et accessible à tous·tes

– A 18h30 Concert Dans la cour de la Maison du Peuple
Musiques et poésies palestiniennes par Christine Zayed Trio Prix libre   .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34  educ.sport@mairie-saint-claude.fr

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English : Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

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