Saint-Claude

Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert

Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Animations sportives et concert

Jeudi 9 juillet

Programme

De 10h à 12h Parc Duparchy

Initiation rollers

Par les éducateurs sportifs de la Ville et les animateurs sociosportif. Ouvert et accessible à tous·tes

– 14 à 17h Animation vélo Bike park Pré Saint-Sauveur

Par l’ICAPS Ouvert et accessible à tous·tes

– A 18h30 Concert Dans la cour de la Maison du Peuple

Musiques et poésies palestiniennes par Christine Zayed Trio Prix libre .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 42 34 educ.sport@mairie-saint-claude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert

L’événement Festi’Juillet Saint-Claude Animations sportives et concert Saint-Claude a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE